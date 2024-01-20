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Кубок Азии
20 января 2024, 04:15 | Обновлено 20 января 2024, 04:28
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0

Они стоят по 60 млн евро. Названы самые дорогие футболисты Кубка Азии

Рейтинг возглавили южнокореец Ким Мин Джэ и японец Такефуса Кубо

20 января 2024, 04:15 | Обновлено 20 января 2024, 04:28
80
0
Они стоят по 60 млн евро. Названы самые дорогие футболисты Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ким Мин Джэ и Такефуса Кубо

Веб-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов Кубка Азии, который проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля.

Рейтинг возглавили южнокореец Ким Мин Джэ и японец Такефуса Кубо, трансферная стоимость которых составляет по 60 млн евро.

В топ-10 вошли представители только сборных Южной Кореи и Японии.

Самые дорогие футболисты Кубка Азии (по данным Transfermarkt)

  • 1–2. Ким Мин Джэ (Южная Корея) – 60 млн евро
  • 1–2. Такефуса Кубо (Япония) – 60 млн невро
  • 3–4. Каору Митома (Япония) – 50 млн евро
  • 3–4. Сон Хын Мин (Южная Корея) – 50 млн евро
  • 5. Такехиро Томиясу (Япония) – 30 млн евро
  • 6–8. Ли Кан Ин (Южная Корея) – 22 млн евро
  • 6–8. Хироки Ито (Япония) – 22 млн евро
  • 6–8. Хван Хи Чан (Южная Корея) – 22 млн евро
  • 9. Рицу Доан (Япония) – 18 млн евро
  • 10–11. Ко Итакура (Япония) – 15 млн евро
  • 10–11. Юкинари Сугавара (Япония) – 15 млн евро

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Кубок Азии 2023 рейтинг Transfermarkt Ким Мин Джэ Такефуса Кубо Каору Митома Сон Хын Мин Такехиро Томиясу Ли Кан Ин Хван Хи Чхан Рицу Доан
Источник Transfermarkt
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