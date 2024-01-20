Кубок Азии20 января 2024, 04:15 | Обновлено 20 января 2024, 04:28
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Они стоят по 60 млн евро. Названы самые дорогие футболисты Кубка Азии
Рейтинг возглавили южнокореец Ким Мин Джэ и японец Такефуса Кубо
20 января 2024, 04:15 | Обновлено 20 января 2024, 04:28
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Веб-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов Кубка Азии, который проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля.
Рейтинг возглавили южнокореец Ким Мин Джэ и японец Такефуса Кубо, трансферная стоимость которых составляет по 60 млн евро.
В топ-10 вошли представители только сборных Южной Кореи и Японии.
Самые дорогие футболисты Кубка Азии (по данным Transfermarkt)
- 1–2. Ким Мин Джэ (Южная Корея) – 60 млн евро
- 1–2. Такефуса Кубо (Япония) – 60 млн невро
- 3–4. Каору Митома (Япония) – 50 млн евро
- 3–4. Сон Хын Мин (Южная Корея) – 50 млн евро
- 5. Такехиро Томиясу (Япония) – 30 млн евро
- 6–8. Ли Кан Ин (Южная Корея) – 22 млн евро
- 6–8. Хироки Ито (Япония) – 22 млн евро
- 6–8. Хван Хи Чан (Южная Корея) – 22 млн евро
- 9. Рицу Доан (Япония) – 18 млн евро
- 10–11. Ко Итакура (Япония) – 15 млн евро
- 10–11. Юкинари Сугавара (Япония) – 15 млн евро
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