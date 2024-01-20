Они стоят по 60 млн евро. Названы самые дорогие футболисты Кубка Азии

Веб-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов Кубка Азии, который проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля.

Рейтинг возглавили южнокореец Ким Мин Джэ и японец Такефуса Кубо, трансферная стоимость которых составляет по 60 млн евро.

В топ-10 вошли представители только сборных Южной Кореи и Японии.

Самые дорогие футболисты Кубка Азии (по данным Transfermarkt)