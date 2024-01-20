ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января

В субботу, 20 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Арсенал – Кристал Пэлас

1.30 – 6.01 – 12.80

16:30 Кельн – Боруссия Д

4.45 – 4.32 – 1.79

19:30 Брентфорд – Ноттингем Форест

1.86 – 3.96 – 4.45

19:30 РБ Лейпциг – Байер

2.48 – 3.85 – 2.84

ТЕННИС

12:00 Элина Свитолина – Виктория Голубич

1.14 – 5.73