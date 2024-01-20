Другие новости20 января 2024, 03:57 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 января
Важные события во всех видах спорта
20 января 2024, 03:57 |
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В субботу, 20 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Арсенал – Кристал Пэлас
16:30 Кельн – Боруссия Д
19:30 Брентфорд – Ноттингем Форест
19:30 РБ Лейпциг – Байер
ТЕННИС
12:00 Элина Свитолина – Виктория Голубич
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