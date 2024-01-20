ОФИЦИАЛЬНО. Наполи сообщил о трансфере форварда из Вероны
Бельгиец Сириль Нгонге подписал контракт с клубом из Неаполя
Итальянский «Наполи» официально объявил о трансфере из «Вероны» нападающего Сириля Нгонге.
23-летний бельгийский форвард успешно прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Неаполя. Сирил будет выступать в футболке с номером 26.
По неофициальным данным, сумма трансфера составляет 18 млн евро, не считая бонусов. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 6 млн евро.
В текущем сезоне Нгонге сыграл 20 матчей и забил 5 голов, если учитывать все турниры.
From Belgium to Napoli. Welcome, Cyril! 👋— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 19, 2024
💙 #ForzaNapoliSempre #FromNapolitotheWorld pic.twitter.com/AeHIIHX0iW
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