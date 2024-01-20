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Италия
20 января 2024, 02:59 | Обновлено 20 января 2024, 03:16
101
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи сообщил о трансфере форварда из Вероны

Бельгиец Сириль Нгонге подписал контракт с клубом из Неаполя

20 января 2024, 02:59 | Обновлено 20 января 2024, 03:16
101
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи сообщил о трансфере форварда из Вероны
Getty Images/Global Images Ukraine. Сирил Нгонге

Итальянский «Наполи» официально объявил о трансфере из «Вероны» нападающего Сириля Нгонге.

23-летний бельгийский форвард успешно прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Неаполя. Сирил будет выступать в футболке с номером 26.

По неофициальным данным, сумма трансфера составляет 18 млн евро, не считая бонусов. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 6 млн евро.

В текущем сезоне Нгонге сыграл 20 матчей и забил 5 голов, если учитывать все турниры.

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Наполи Верона трансферы Серии A трансферы Сирил Нгонге
Источник ФК Наполи
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