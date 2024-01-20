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Чемпионат Нидерландов
Эксельсиор
19.01.2024 21:00 – FT 3 : 0
Херенвен
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Нидерланды
20 января 2024, 04:57 | Обновлено 20 января 2024, 06:19
46
0

Эксельсиор отгрузил 3 мяча в ворота Херенвена в чемпионате Нидерландов

Лидеры турнира: ПСВ, Фейеноорд, Твенте, АЗ Алкмар, Аякс

20 января 2024, 04:57 | Обновлено 20 января 2024, 06:19
46
0
Эксельсиор отгрузил 3 мяча в ворота Херенвена в чемпионате Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Эксельсиор отгрузил 3 мяча в ворота Херенвена в чемпионате Нидерландов (3:0).

Голы забили: Коухаиб Дриош, Трой Перротт, Лазарос Лампру.

Лидеры турнира: ПСВ (51 очко), Фейеноорд (39), Твенте (37), АЗ Алкмар (33), Аякс (28).

Чемпионат Нидерландов

18-й тур, 20 января

Эксельсиор – Херенвен – 3:0

Голы: Коухаиб Дриош, 18, Трой Пэрротт, 24, Лазарос Лампру, 63

Чемпионат Нидерландов

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чемпионат Нидерландов по футболу Херенвен Эксельсиор
Источник Sport.ua
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