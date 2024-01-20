19.01.2024 21:00 – FT 3 : 0
Нидерланды20 января 2024, 04:57 | Обновлено 20 января 2024, 06:19
46
0
Эксельсиор отгрузил 3 мяча в ворота Херенвена в чемпионате Нидерландов
Лидеры турнира: ПСВ, Фейеноорд, Твенте, АЗ Алкмар, Аякс
20 января 2024, 04:57 | Обновлено 20 января 2024, 06:19
46
0
Клуб Эксельсиор отгрузил 3 мяча в ворота Херенвена в чемпионате Нидерландов (3:0).
Голы забили: Коухаиб Дриош, Трой Перротт, Лазарос Лампру.
Лидеры турнира: ПСВ (51 очко), Фейеноорд (39), Твенте (37), АЗ Алкмар (33), Аякс (28).
Чемпионат Нидерландов
18-й тур, 20 января
Эксельсиор – Херенвен – 3:0
Голы: Коухаиб Дриош, 18, Трой Пэрротт, 24, Лазарос Лампру, 63
Чемпионат Нидерландов
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