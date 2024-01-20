Бельгия20 января 2024, 04:35 | Обновлено 20 января 2024, 05:24
26
0
Гент дома уступил Мехелену в Бельгии, но продлил свою забивную серию
Беспроигрышная домашняя серия Гента прервана на отметке в 18 матчей
20 января 2024, 04:35 | Обновлено 20 января 2024, 05:24
26
0
«Гент» проиграл дома Мехелену (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Бельгии, но продлил свою забивную серию
Интересно, что «Гент» забивает дома в чемпионате Бельгии уже в 20 матчах подряд, с 19 января 2023 года.
Беспроигрышная домашняя серия Гента прервана на отметке в 18 матчей.
«Гент» идет на 3-й позиции (38 очков) в чемпионате Бельгии. Впереди: Юнион Сен-Жилуаз (48) и Андерлехт (42).
Чемпионат Бельгии, 21-й тур, 19 января
Гент – Мехелен – 1:2
Голы: Де Сарт, 60 – Фулон, 26, Антонио, 83
Турнирная таблица
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