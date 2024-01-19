Сандерленд дома проиграл матч с Халл Сити. Русин провел на поле 73 минуты

В поединке 28-го тура второго дивизиона чемпионата Англии «Сандерленда» проиграл домашний матч против «Халл Сити» (0:1).

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Единственный в матче гол на 71-й минуте забил Фабиу Карвалью.

Украинский форвард Назарий Русин вышел в основе «Сандерленда» на матч Чемпионшипа и был заменен на 73-й минуте.

«Сандерленд» занимает 8-е место в Чемпионшипе (40 очков), ведя борьбу за топ-6, что даст право участия в плей-офф за путевку в АПЛ.

Чемпионшип. 28-й тур, 19 января

Сандерленд – Халл Сити – 0:1

Гол: Фабиу Карвалью, 71

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