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Англия
19 января 2024, 23:59 | Обновлено 20 января 2024, 00:25
152
0

Сандерленд дома проиграл матч с Халл Сити. Русин провел на поле 73 минуты

Черные коты занимают 8-е место в турнирной таблице Чемпионшипа

19 января 2024, 23:59 | Обновлено 20 января 2024, 00:25
152
0
Сандерленд дома проиграл матч с Халл Сити. Русин провел на поле 73 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

В поединке 28-го тура второго дивизиона чемпионата Англии «Сандерленда» проиграл домашний матч против «Халл Сити» (0:1).

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Единственный в матче гол на 71-й минуте забил Фабиу Карвалью.

Украинский форвард Назарий Русин вышел в основе «Сандерленда» на матч Чемпионшипа и был заменен на 73-й минуте.

«Сандерленд» занимает 8-е место в Чемпионшипе (40 очков), ведя борьбу за топ-6, что даст право участия в плей-офф за путевку в АПЛ.

Чемпионшип. 28-й тур, 19 января

Сандерленд Халл Сити – 0:1

Гол: Фабиу Карвалью, 71

Турнирная таблица

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Сандерленд Халл Сити чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Назарий Русин Фабиу Карвалью
Источник Sport.ua
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