Сыновья Хьюитта и Дэвенпорт выступят в юниорском Australian Open 2024
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Сын Ллейтон Хьюитта по имени Круз, а также сын Линдсей Дэвенпорт Джаггер Лич выступят на юниорском Australian Open 2024.
Круз Хьюитт, которому в декабре исполнилось 15 лет, получил уайлд-кард и в первом круге одиночного разряда сыграет с шестым сеяным американцем Александером Разеги.
Джаггер Лич в стартовом матче сыграет против Даниила Сарксяна.
Отметим, что 42-летний Ллейтон Хьюитт лучший результат на Australian Open показал в 2005 году, когда дошел до финала.
47-летняя Линдсей Дэвенпорт выиграла австралийский мейджор в 2000-м, а в 2005-м тоже проиграла в финале.
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