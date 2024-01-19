Сыновья Хьюитта и Дэвенпорт выступят в юниорском Australian Open 2024

Сын Ллейтон Хьюитта по имени Круз, а также сын Линдсей Дэвенпорт Джаггер Лич выступят на юниорском Australian Open 2024.

Круз Хьюитт, которому в декабре исполнилось 15 лет, получил уайлд-кард и в первом круге одиночного разряда сыграет с шестым сеяным американцем Александером Разеги.

Джаггер Лич в стартовом матче сыграет против Даниила Сарксяна.

Отметим, что 42-летний Ллейтон Хьюитт лучший результат на Australian Open показал в 2005 году, когда дошел до финала.

47-летняя Линдсей Дэвенпорт выиграла австралийский мейджор в 2000-м, а в 2005-м тоже проиграла в финале.