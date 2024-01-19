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  4. Сыновья Хьюитта и Дэвенпорт выступят в юниорском Australian Open 2024
Australian Open
19 января 2024, 22:04 |
332
0

Сыновья Хьюитта и Дэвенпорт выступят в юниорском Australian Open 2024

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19 января 2024, 22:04 |
332
0
Сыновья Хьюитта и Дэвенпорт выступят в юниорском Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Линдсей Дэвенпорт

Сын Ллейтон Хьюитта по имени Круз, а также сын Линдсей Дэвенпорт Джаггер Лич выступят на юниорском Australian Open 2024.

Круз Хьюитт, которому в декабре исполнилось 15 лет, получил уайлд-кард и в первом круге одиночного разряда сыграет с шестым сеяным американцем Александером Разеги.

Джаггер Лич в стартовом матче сыграет против Даниила Сарксяна.

Отметим, что 42-летний Ллейтон Хьюитт лучший результат на Australian Open показал в 2005 году, когда дошел до финала.

47-летняя Линдсей Дэвенпорт выиграла австралийский мейджор в 2000-м, а в 2005-м тоже проиграла в финале.

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Ллейтон Хьюитт Линдсей Дэвенпорт Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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