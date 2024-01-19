Олег ДУЛУБ: В Турции проведем 8-10 спаррингов
ЛНЗ выехал на сборы в Турцию
Сегодня футболисты ЛНЗ отправились на зарубежный сбор - в Турцию.
Главный тренер черкащан Олег Дулуб эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря команды:
«Обидно, что по уважительным причинам не смогли провести 16 января спарринг, а так все, что планировали на домашнем этапе подготовки к весенней части сезона – выполнили.
В Турции собираемся сыграть на первом этапе сбора – пять контрольных матчей, а после многодневного перерыва – на втором – от трех до пяти. Соперники еще уточняются.
С нами отправился в Турцию Денис Долинский, который прошлой осенью на правах аренды выступал за перволиговую «Викторию». Остался в Черкассах Сергей Копыл, который, скорее всего, продолжит карьеру в упомянутой уже «Виктории».
Надеюсь, что в Турции просмотрим еще нескольких потенциальных новичков-легионеров».
ЛНЗ занимает десятое место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.
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