Олег ДУЛУБ: В Турции проведем 8-10 спаррингов

Сегодня футболисты ЛНЗ отправились на зарубежный сбор - в Турцию.

Главный тренер черкащан Олег Дулуб эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря команды:

«Обидно, что по уважительным причинам не смогли провести 16 января спарринг, а так все, что планировали на домашнем этапе подготовки к весенней части сезона – выполнили.

В Турции собираемся сыграть на первом этапе сбора – пять контрольных матчей, а после многодневного перерыва – на втором – от трех до пяти. Соперники еще уточняются.

С нами отправился в Турцию Денис Долинский, который прошлой осенью на правах аренды выступал за перволиговую «Викторию». Остался в Черкассах Сергей Копыл, который, скорее всего, продолжит карьеру в упомянутой уже «Виктории».

Надеюсь, что в Турции просмотрим еще нескольких потенциальных новичков-легионеров».

ЛНЗ занимает десятое место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.