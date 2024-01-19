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Украина. Премьер лига
19 января 2024, 18:28 | Обновлено 19 января 2024, 18:43
226
0

Олег ДУЛУБ: В Турции проведем 8-10 спаррингов

ЛНЗ выехал на сборы в Турцию

19 января 2024, 18:28 | Обновлено 19 января 2024, 18:43
226
0
Олег ДУЛУБ: В Турции проведем 8-10 спаррингов
YouTube. Олег Дулуб

Сегодня футболисты ЛНЗ отправились на зарубежный сбор - в Турцию.

Главный тренер черкащан Олег Дулуб эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря команды:

«Обидно, что по уважительным причинам не смогли провести 16 января спарринг, а так все, что планировали на домашнем этапе подготовки к весенней части сезона – выполнили.

В Турции собираемся сыграть на первом этапе сбора – пять контрольных матчей, а после многодневного перерыва – на втором – от трех до пяти. Соперники еще уточняются.

С нами отправился в Турцию Денис Долинский, который прошлой осенью на правах аренды выступал за перволиговую «Викторию». Остался в Черкассах Сергей Копыл, который, скорее всего, продолжит карьеру в упомянутой уже «Виктории».

Надеюсь, что в Турции просмотрим еще нескольких потенциальных новичков-легионеров».

ЛНЗ занимает десятое место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.

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ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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