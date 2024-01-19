«Начал пить текилу». 35-летний француз признался, почему стал лучше играть
Адриан Маннарино после 34 лет стал показывать лучшие результаты, чем до этого
Французский теннисист Адриан Маннарино раскрыл причину успешных результатов в 35 лет после победы над Беном Шелтоном в третьем круге Australian Open (7:6, 1:6, 6:7, 6:3, 6:4).
– Вы выиграли больше титулов после своего 34-летия, чем до него, в чем секрет?
– Я начал пить текилу, – ответил теннисист.
Отметим, что Маннарино выиграл 5 титулов ATP в карьере, три из них в 2023 году. Адриан во второй раз за 3 последних года вышел во вторую неделю австралийского мейджора, хотя до этого больше двух матчей в основе не выигрывал.
В 1/8 финала Маннарино сразится против Новак Джоковича. В этом году француз выиграл все три матча в пяти сетах.
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