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  4. Олег ШАНДРУК: «Убежден, что новички обострят конкуренцию в Вересе»
Украина. Премьер лига
19 января 2024, 16:40 |
307
0

Олег ШАНДРУК: «Убежден, что новички обострят конкуренцию в Вересе»

Главный тренер ровенчан рассказал о межсезонье

19 января 2024, 16:40 |
307
0
Олег ШАНДРУК: «Убежден, что новички обострят конкуренцию в Вересе»
ФК Верес. Олег Шандрук

Сегодня вечером футболисты «Вереса» отправятся на турецкий сбор.

Новый главный тренер «Вереса» Олег Шандрук в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями от первого домашнего этапа подготовки к весенней части сезона:

– Основное внимание уделялось беговой и силовой подготовке. Все же, удалось провести одну двустороннюю игру по непривычному формату: 3 тайма по 12 минут, чтобы подопечные почувствовали мяч и потенциальных новичков необходимо было посмотреть на футбольном поле. Сыграть еще одну «двусторонку» помешали погодные условия.

– Во время первого домашнего этапа подготовки «Верес» успел подписать сразу трех зимних новобранцев.
– Убежден, что Александр Мельник, Максим Смиян и легионер Марко Мрвалевич обострят конкуренцию за место в старте, а учитывая молодость этих игроков, то у них есть все шансы в «Вересе» прогрессировать и претендовать на ведущие роли.

– В расположении «Вереса» находился и потенциальный новичок из Финляндии.
– Он оказался не сильнее тех опорных полузащитников, которые уже есть в «Вересе», поэтому и отказались от его услуг.

– Можно сказать, что на этом селекционная работа в «Вересе» завершена?
– Нет, рассчитываем еще на двух новичков. Прилагаем усилия, чтобы нескольких футболистов посмотреть на сборе в Турции, хотя не исключен вариант, что после возвращения домой кого-то возьмем в аренду.

Время и возможности для маневра еще есть.

– Это для Вас первый опыт руководства командой элитного дивизиона. Что-то было непривычным?
– Нет, все что планировали-выполнили. Чувствовалось, что в коллективе – замечательный микроклимат, все горели желанием, чтобы каждая тренировка проходила как можно качественнее.

– Кто Вам помогает в тренировочном процессе?
– Роман Гандзин, Олег Герасимюк и Юрий Кособуцкий, отвечающий за подготовку вратарей. В ближайшее время определимся с тренером-аналитиком.

– Тогда напоследок: чего ждете от турецкого этапа подготовки?
– Прежде всего, чтобы капризы погоды не препятствовали в тренировочном процессе. Запланировано много спаррингов и важно, чтобы все они состоялись. Нужна игровая практика. Очень хочется, чтобы обошлось без травм. В чемпионате УПЛ у «Вереса» каждый матч - финальный. Следует исправлять турнирное положение.

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Источник Sport.ua
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