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  4. Шевченко – лучший игрок Серии А 2000-х по версии FourFourTwo
Италия
19 января 2024, 15:41 |
622
3

Шевченко – лучший игрок Серии А 2000-х по версии FourFourTwo

Украинец возглавил звездный рейтинг

19 января 2024, 15:41 |
622
3
Шевченко – лучший игрок Серии А 2000-х по версии FourFourTwo
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших игроков итальянской Серии А 2000-х годов. Первую позицию отдали украинскому форварду Андрею Шевченко, который выступал за «Милан» в 1999-2006 и 2008-2009 годах.

Топ-20 лучших игроков Серии А 2000-х годов:

1. Андрей Шевченко (Милан).

2. Кака (Милан).

3. Джанлуиджи Буффон (Парма, Ювентус).

4. Андреа Пирло (Брешия, Интер, Милан).

5. Фабио Каннаваро (Парма, Интер, Ювентус).

6. Алессандро Дель Пьеро (Ювентус).

7. Паоло Мальдини (Милан).

8. Алессандро Неста (Лацио, Милан).

9. Франческо Тотти (Рома).

10. Павел Недвед (Лацио, Ювентус).

11. Дженнаро Гаттузо (Милан).

12. Давид Трезеге (Ювентус).

13. Мауро Каморанези (Верона, Ювентус).

14. Лука Тони (Виченца, Брешия, Палермо, Фиорентина, Рома).

15. Кафу (Рома, Милан).

16. Златан Ибрагимович (Ювентус, Интер).

17. Кларенс Зеедорф (Интер, Милан).

18. Руй Кошта (Фиорентина, Милан).

19. Алессандро Костакурта (Милан).

20. Альберто Джилардино (Пьяченца, Верона, Парма, Милан, Фиорентина).

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Андрей Шевченко Серия A FourFourTwo рейтинг Кака Джанлуиджи Буффон Андреа Пирло Фабио Каннаваро Алессандро Дель Пьеро Паоло Мальдини Алессандро Неста Франческо Тотти Павел Недвед
Источник FourFourTwo
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luceorius
 Яка солідна компанія! Чотири володарі ЗМ. Нинішня  серія А бліда тінь нульових. 
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+1
Андрій Шевченко
Вивсефрете....пудриклуДшевсех
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-1
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