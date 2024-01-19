Игрок Кривбасса проходит реабилитацию после диагностирования редкой болезни

Правый защитник «Кривбасса» Владимир Якимец отправился в профильное медицинское учреждение на следующий этап реабилитации, из-за чего не поехал на испанские сборы команды, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, что в конце прошлого сезона у футболиста диагностировали заболевание пояснично-крестцового отдела позвоночника. Эта болезнь довольно редкая и трудно поддается лечению.

За это время было использовано несколько медицинских протоколов, которые позволили ему вернуться к нормальной повседневной жизни. Однако сейчас он не может присоединиться к общей группе, поэтому работает по индивидуальной программе.

Последний раз Якимец выходил на поле в составе «Кривбасса» 8 апреля 2023 года.