Игрок Кривбасса проходит реабилитацию после диагностирования редкой болезни
Защитник Владимир Якимец пока не может вернуться на футбольное поле
Правый защитник «Кривбасса» Владимир Якимец отправился в профильное медицинское учреждение на следующий этап реабилитации, из-за чего не поехал на испанские сборы команды, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, что в конце прошлого сезона у футболиста диагностировали заболевание пояснично-крестцового отдела позвоночника. Эта болезнь довольно редкая и трудно поддается лечению.
За это время было использовано несколько медицинских протоколов, которые позволили ему вернуться к нормальной повседневной жизни. Однако сейчас он не может присоединиться к общей группе, поэтому работает по индивидуальной программе.
Последний раз Якимец выходил на поле в составе «Кривбасса» 8 апреля 2023 года.
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