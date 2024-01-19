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Украина. Премьер лига
19 января 2024, 14:59 | Обновлено 19 января 2024, 15:24
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0

Игрок Кривбасса проходит реабилитацию после диагностирования редкой болезни

Защитник Владимир Якимец пока не может вернуться на футбольное поле

19 января 2024, 14:59 | Обновлено 19 января 2024, 15:24
650
0
Игрок Кривбасса проходит реабилитацию после диагностирования редкой болезни
ФК Кривбасс. Владимир Якимец

Правый защитник «Кривбасса» Владимир Якимец отправился в профильное медицинское учреждение на следующий этап реабилитации, из-за чего не поехал на испанские сборы команды, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, что в конце прошлого сезона у футболиста диагностировали заболевание пояснично-крестцового отдела позвоночника. Эта болезнь довольно редкая и трудно поддается лечению.

За это время было использовано несколько медицинских протоколов, которые позволили ему вернуться к нормальной повседневной жизни. Однако сейчас он не может присоединиться к общей группе, поэтому работает по индивидуальной программе.

Последний раз Якимец выходил на поле в составе «Кривбасса» 8 апреля 2023 года.

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Источник ФК Кривбасс
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