Павелко останется в СИЗО до 15 февраля

Шевченковский районный суд Львова продлил срок пребывания под стражей президенту УАФ Андрею Павелко. Согласно решению суда, Павелко останется под стражей минимум до 15 февраля. До 22 января он сможет подать апелляцию на это решение.

Напомним, что в 2022 году Андрей Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий получили подозрения относительно хищения средств во время строительства футбольных полей.

25 января состоится внеочередной конгресс УАФ, на котором должны состояться выборы президента УАФ. Единственным кандидатом на эту должность является Андрей Шевченко.