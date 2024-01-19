С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Жеребьевка четвертьфинальной стадии
Состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Испании. До стадии 1/4 финала добрались Жирона, Атлетико, Мальорка, Барселона, Реал Сосьедад, Сельта, Севилья и Атлетик.
Жироне, команде украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, выпало сыграть против Мальорки, которая в Ла Лиге идет 14-й. В нынешнем розыгрыше Кубка Испании Цыганков провел три матча (без результативных действий), а у Довбика 1 ассист в двух встречах.
Жирона в 6-м туре чемпионата Испании обыграла Мальорку со счетом 5:3, Довбик забил с пенальти и сделал результативную передачу.
Действующий обладатель трофея Реал вылетел в 1/8 финала от Атлетико.
Матчи запланированы на период с 23 по 25 января.
Четвертьфиналы Кубка Испании
- Атлетик – Барселона
- Сельта – Реал Сосьедад
- Мальорка – Жирона
- Атлетико – Севилья
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