С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании

Состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Испании. До стадии 1/4 финала добрались Жирона, Атлетико, Мальорка, Барселона, Реал Сосьедад, Сельта, Севилья и Атлетик.

Жироне, команде украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, выпало сыграть против Мальорки, которая в Ла Лиге идет 14-й. В нынешнем розыгрыше Кубка Испании Цыганков провел три матча (без результативных действий), а у Довбика 1 ассист в двух встречах.

Жирона в 6-м туре чемпионата Испании обыграла Мальорку со счетом 5:3, Довбик забил с пенальти и сделал результативную передачу.

Действующий обладатель трофея Реал вылетел в 1/8 финала от Атлетико.

Матчи запланированы на период с 23 по 25 января.

Четвертьфиналы Кубка Испании