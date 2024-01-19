Определена половина участников 1/8 финала Australian Open у мужчин

19 января состоялись матчи 3-го раунда в верхней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Опытный Адриан Маннарино в пятичасовои триллере выбил из борьбы прошлогоднего четвертьфиналиста Бена Шелтона, у остальных фаворитов особых проблем не было.

Australian Open. Третий круг

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Томас Мартин Этчеверри [30] – 6:3, 6:3, 7:6(2)

Адриан Маннарино [20] – Бен Шелтон [16] – 7:6(4), 1:6, 6:7(2), 6:3, 6:4



Тэйлор Фритц [12] – Фабиан Марожан – 3:6, 6:4, 6:2, 6:2

Стефанос Циципас [7] – Люка Ван Аш – 6:3, 6:0, 6:4

Янник Синнер [4] – Себастьян Баэс [26] – 6:0, 6:1, 6:3

Карен Хачанов [15] – Томаш Махач – 6:4, 7:6(4), 4:6, 7:6(5)

Алекс де Минаур [10] – Флавио Коболли [Q] – 6:3, 6:3, 6:1

Андрей Рублев [5] – Себастьян Корда [29] – 6:2, 7:6(6), 6:4

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Адриан Маннарино [20]

Тэйлор Фритц [12] – Стефанос Циципас [7]

Янник Синнер [4] – Карен Хачанов [15]

Алекс де Минаур [10] – Андрей Рублев [5]

Матчи третьего раунда в нижней части турнирной сетки будут сыграны 20 января.