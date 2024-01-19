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Украина. Премьер лига
19 января 2024, 13:50 | Обновлено 19 января 2024, 13:51
913
2

Все из-за трансферного бана. Днепр-1 решил оставить защитника в составе

Василий Кравец остается в команде

19 января 2024, 13:50 | Обновлено 19 января 2024, 13:51
913
2
Все из-за трансферного бана. Днепр-1 решил оставить защитника в составе
ФК Днепр-1. Василий Кравец

Защитник «Днепра-1» Василий Кравец, который был близок к уходу из команды, отправился на сбор в Турцию и проведет в составе вторую часть сезона.

Сообщается, что клуб был готов разорвать контракт Кравца, но после сообщений о запрете подписывать новых игроков «Днепр-1» решил оставить футболиста в команде.

Контракт игрока истекает только в 2026 году, а стороны обсуждали возможность разрыва отношений, так как Василий не получат должную игровую практику (19 матчей, но лишь 6 полных в УПЛ).

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Днепр-1 Василий Кравец Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
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Комментарии 2
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potemkin78
ага понятно сегодня день Днепра-1 на сайте
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+1
Burevestnik
инфа от Бурбасссобрех, а написали от Телеграм             
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