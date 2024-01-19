Все из-за трансферного бана. Днепр-1 решил оставить защитника в составе
Василий Кравец остается в команде
Защитник «Днепра-1» Василий Кравец, который был близок к уходу из команды, отправился на сбор в Турцию и проведет в составе вторую часть сезона.
Сообщается, что клуб был готов разорвать контракт Кравца, но после сообщений о запрете подписывать новых игроков «Днепр-1» решил оставить футболиста в команде.
Контракт игрока истекает только в 2026 году, а стороны обсуждали возможность разрыва отношений, так как Василий не получат должную игровую практику (19 матчей, но лишь 6 полных в УПЛ).
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