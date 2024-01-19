Второй в мире, первый – у мужчин. Джокович остается неуязвимым на Aus Open

Сербский теннисист Новак Джокович благодаря победе в третьем круге Открытого чемпионата Австралии 2024 над аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри открыл счет четвертому десятку выигрышей подряд на мельбурнском турнире.

Эта победа стала для 36-летнего Джоковича 31-й кряду. Он стал вторым в истории теннисистом, одержавшим более 30 побед на данном турнире серии Gland Slam в одиночном разряде в Открытую эру.

Первой эту отметку преодолела американка Моника Селеш, выигравшая 33 матча подряд в период с 1991 по 1999 год.

Как известно, в следующем раунде Australian Open 2024 Новак Джокович сыграет с победителем встречи Адриан Маннарино (Франция) — Бен Шелтон (США).