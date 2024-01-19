Тарас СТЕПАНЕНКО: «Донбасс Арена? Россиянам что-что уничтожить – 2 секунды»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко оценил ситуацию с «Донбасс Ареной» в оккупированном россией Донецке. Ранее были слухи, что оккупанты хотят разрушить стадион.

«Они много говорят, а мало делают. Им разрушить какой-нибудь украинский город или село — это две секунды. Школу какую-то разбомбить – это они могут. А ляпнуть такое… Ну, я даже не хочу об этом говорить. Они должны на Донбасс Арену ходить как на экскурсию».

«Так как хоть что-то там осталось красивое после того, как пришла россия в нашу страну», – сказал Степаненко.

Сообщается, что Степаненко в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.