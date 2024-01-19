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  4. Джокович стал автором гвардейского рекорда на турнирах Grand Slam
Australian Open
19 января 2024, 13:06 | Обновлено 19 января 2024, 13:29
873
0

Джокович стал автором гвардейского рекорда на турнирах Grand Slam

Серб достиг отметки в 100 встреч на Открытом чемпионате Австралии

19 января 2024, 13:06 | Обновлено 19 января 2024, 13:29
873
0
Джокович стал автором гвардейского рекорда на турнирах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович в пятницу, 19 января, провел матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии против Томаса Мартина Этчеверри из Аргентины.

Этот поединок стал для 36-летнего Джоковича 100-м в рамках Australian Open.

Таким образом, Новак Джокович стал первым теннисистом в Открытой эре, которому удалось сыграть минимум по 100 матчей на каждом из турниров серии Grand Slam:

  • Australian Open – 100,
  • Ролан Гаррос – 108,
  • Уимблдон – 103,
  • US Open – 101.
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Новак Джокович Australian Open 2024 Томас Мартин Этчеверри
Источник Twitter
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