Джокович стал автором гвардейского рекорда на турнирах Grand Slam

Сербский теннисист Новак Джокович в пятницу, 19 января, провел матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии против Томаса Мартина Этчеверри из Аргентины.

Этот поединок стал для 36-летнего Джоковича 100-м в рамках Australian Open.

Таким образом, Новак Джокович стал первым теннисистом в Открытой эре, которому удалось сыграть минимум по 100 матчей на каждом из турниров серии Grand Slam: