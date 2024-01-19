Australian Open19 января 2024, 13:06 | Обновлено 19 января 2024, 13:29
873
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Джокович стал автором гвардейского рекорда на турнирах Grand Slam
Серб достиг отметки в 100 встреч на Открытом чемпионате Австралии
19 января 2024, 13:06 | Обновлено 19 января 2024, 13:29
873
0
Сербский теннисист Новак Джокович в пятницу, 19 января, провел матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии против Томаса Мартина Этчеверри из Аргентины.
Этот поединок стал для 36-летнего Джоковича 100-м в рамках Australian Open.
Таким образом, Новак Джокович стал первым теннисистом в Открытой эре, которому удалось сыграть минимум по 100 матчей на каждом из турниров серии Grand Slam:
- Australian Open – 100,
- Ролан Гаррос – 108,
- Уимблдон – 103,
- US Open – 101.
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