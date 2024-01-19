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  4. Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 20 января
Australian Open
19 января 2024, 13:25 | Обновлено 19 января 2024, 13:39
1365
1

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 20 января

В субботу на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины

19 января 2024, 13:25 | Обновлено 19 января 2024, 13:39
1365
1
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 20 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки третьего круга одиночного разряда и матчи парных разрядов, а также стартуют соревнования юниоров.

В субботу на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Третий круг одиночного разряда

Margaret Court Arena. 2-й запуск вечерней сессии (12:00*)
Элина Свитолина [19] – Виктория Голубич

John Cain Arena. 1-й запуск (02:00)
Даяна Ястремская [Q] – Эмма Наварро [27]

Australian Open. Второй круг женского парного разряда

Корт №13. 5-й запуск (08:30*)
Марта Костюк / Катаржина Кава – Тамара Корпач / Эликсан Лешемья

Australian Open. Первый круг микста

Корт №13. 4-й запуск (07:00*)
Надежда Киченок / Максимо Гонсалес – Тимеа Бабош / Рохан Бопанна

Australian Open. Юниоры. Первый круг одиночного разряда

Корт №5. 5-й запуск (08:00*)
Елизавета Котляр – Влада Минчева

*ориентировочное время

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Источник Sport.ua
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Sit Simurg
Прохання до адмінів сайту :
Зробіть , будь ласка, на другий тиждень АО якусь тему (типа АО-онлайн ) де люди могли б коментувати різні матчі, та ділитись своїми враженнями ..
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