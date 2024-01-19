Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 20 января
В субботу на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины
20 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки третьего круга одиночного разряда и матчи парных разрядов, а также стартуют соревнования юниоров.
В субботу на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. Третий круг одиночного разряда
Margaret Court Arena. 2-й запуск вечерней сессии (12:00*)
Элина Свитолина [19] – Виктория Голубич
John Cain Arena. 1-й запуск (02:00)
Даяна Ястремская [Q] – Эмма Наварро [27]
Australian Open. Второй круг женского парного разряда
Корт №13. 5-й запуск (08:30*)
Марта Костюк / Катаржина Кава – Тамара Корпач / Эликсан Лешемья
Australian Open. Первый круг микста
Корт №13. 4-й запуск (07:00*)
Надежда Киченок / Максимо Гонсалес – Тимеа Бабош / Рохан Бопанна
Australian Open. Юниоры. Первый круг одиночного разряда
Корт №5. 5-й запуск (08:00*)
Елизавета Котляр – Влада Минчева
*ориентировочное время
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