Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Аus Open на 20 января

20 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису будут сыграны поединки третьего круга одиночного разряда и матчи парных разрядов, а также стартуют соревнования юниоров.

В субботу на корты Мельбурна выйдут 5 представителей Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Третий круг одиночного разряда

Margaret Court Arena. 2-й запуск вечерней сессии (12:00*)

Элина Свитолина [19] – Виктория Голубич

John Cain Arena. 1-й запуск (02:00)

Даяна Ястремская [Q] – Эмма Наварро [27]

Australian Open. Второй круг женского парного разряда

Корт №13. 5-й запуск (08:30*)

Марта Костюк / Катаржина Кава – Тамара Корпач / Эликсан Лешемья

Australian Open. Первый круг микста

Корт №13. 4-й запуск (07:00*)

Надежда Киченок / Максимо Гонсалес – Тимеа Бабош / Рохан Бопанна

Australian Open. Юниоры. Первый круг одиночного разряда

Корт №5. 5-й запуск (08:00*)

Елизавета Котляр – Влада Минчева

*ориентировочное время

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