Коммерческий директор Днепра-1: «Бурбас выполняет заказ наших конкурентов»
Фридман обвиняет журналиста
Коммерческий директор Днепра-1 считает, что журналист Игорь Бурбас выполняет заказ кого-то из конкурентов команды по чемпионату.
Бурбас первым написал про иск бывшего тренера Днепра-1 Александра Кучера, а также про якобы переход генерального директора Андрея Русола в Полесье.
– Первым об иске Кучера к Днепру-1 написал Игорь Бурбас. Он же сообщал о якобы переходе Русола в Полесье. Почему он так часто упоминает Днепр-1 в своих инсайдах?
– Думаю, он выполняет чей-то заказ.
– Чей?
– Наших конкурентов в борьбе за третье место. Названия клубов произносить нет смысла, их три. Шахтер в моем понимании сейчас вне конкуренции, он первое место не упустит.
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