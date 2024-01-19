Коммерческий директор Днепра-1: «Бурбас выполняет заказ наших конкурентов»

Коммерческий директор Днепра-1 считает, что журналист Игорь Бурбас выполняет заказ кого-то из конкурентов команды по чемпионату.

Бурбас первым написал про иск бывшего тренера Днепра-1 Александра Кучера, а также про якобы переход генерального директора Андрея Русола в Полесье.

– Первым об иске Кучера к Днепру-1 написал Игорь Бурбас. Он же сообщал о якобы переходе Русола в Полесье. Почему он так часто упоминает Днепр-1 в своих инсайдах?

– Думаю, он выполняет чей-то заказ.

– Чей?

– Наших конкурентов в борьбе за третье место. Названия клубов произносить нет смысла, их три. Шахтер в моем понимании сейчас вне конкуренции, он первое место не упустит.