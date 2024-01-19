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Украина. Премьер лига
19 января 2024, 13:13 | Обновлено 19 января 2024, 13:14
389
3

Коммерческий директор Днепра-1: «Бурбас выполняет заказ наших конкурентов»

Фридман обвиняет журналиста

19 января 2024, 13:13 | Обновлено 19 января 2024, 13:14
389
3
Коммерческий директор Днепра-1: «Бурбас выполняет заказ наших конкурентов»
ФК Днепр-1

Коммерческий директор Днепра-1 считает, что журналист Игорь Бурбас выполняет заказ кого-то из конкурентов команды по чемпионату.

Бурбас первым написал про иск бывшего тренера Днепра-1 Александра Кучера, а также про якобы переход генерального директора Андрея Русола в Полесье.

– Первым об иске Кучера к Днепру-1 написал Игорь Бурбас. Он же сообщал о якобы переходе Русола в Полесье. Почему он так часто упоминает Днепр-1 в своих инсайдах?

– Думаю, он выполняет чей-то заказ.

– Чей?

– Наших конкурентов в борьбе за третье место. Названия клубов произносить нет смысла, их три. Шахтер в моем понимании сейчас вне конкуренции, он первое место не упустит.

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Днепр-1 Игорь Бурбас Вячеслав Фридман Украинская Премьер-лига
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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ZANREGENT1993
А я вот не уверен что Шахта возьмёт первое место
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+1
Муґунот Уух
таке враження, що цей Фрідман сам виконує чиєсь замовлення
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0
Xvalenok03
Слава богу, что шахта в этом случае не виновата.
Хотя грешок за бурбасом есть. Долги по зарплате игрокам.
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-6
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