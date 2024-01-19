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Валенсия
20.01.2024 19:30 - : -
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Испания
19 января 2024, 11:30 | Обновлено 19 января 2024, 11:34
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0

Валенсия – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 января в 19:30 поединок 21-го тура испанской Ла Лиги

19 января 2024, 11:30 | Обновлено 19 января 2024, 11:34
21
0
Валенсия – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 20 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Валенсия» и «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 20 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «летучие мыши» имеют в своем активе 29 очков и идут 8, а «Атлетик», набрав 41 балл, занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Валенсия – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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