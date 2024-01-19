Валенсия – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 января в 19:30 поединок 21-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 20 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Валенсия» и «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
После 20 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «летучие мыши» имеют в своем активе 29 очков и идут 8, а «Атлетик», набрав 41 балл, занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Валенсия – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 19 января в 21:00 по Киеву
Бывшему игроку «Динамо» пришлось установить новый замок