Днепр-1 оценил трансферный бан и долги перед Йовичевичем и Кучером

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман не отрицает, что у клуба есть долги перед своими бывшими тренерами Игором Йовичевичем и Александром Кучером.

На клуб наложили трансферный бан, но идет работа над погашением всех долгов.

О долге перед Кучером: «Безусловно, мы рассчитаемся с Кучером. Мы уже начали погашать трансферный бан. Я недавно общался с Красниковым и ему об этом говорил. Наверное, он просто не успел сообщить Кучеру».

О долге перед Йовичевичем: «Деньги Йовичевичу у нас есть, а заплатить ему мешает чисто технический нюанс. Украинское законодательство во время войны не позволяет выводить деньги из украинских банков в евро на счет, который предоставил Йовичевич. Мы пытаемся решить этот вопрос, ищем варианты».

О долгах в целом: «Понятно, что клуб всегда должен нести ответственность перед игроками и тренерским штабом за исполнение контрактных обязательств. Но если клуб подписывает игроков за большие деньги и платит им хорошие зарплаты, то он тоже хочет получать какую-нибудь отдачу. «Днепр-1» всегда стремился к финансовому фэйр-плею. Мы не выполнили задание и не попали в еврокубки. В этой связи недозаработали, как мы знаем из прошлогодней кампании, около шести миллионов евро. Если бы мы эти деньги получили, то, безусловно, смогли бы быстро погасить задолженность перед бывшими и нынешними футболистами и тренерами клуба.

«Днепр-1» живет по средствам. Мы хотим, чтобы клуб зарабатывал и имел доход. Следует не забывать, что чемпионат проходит в военное время, когда промышленность страны практически не работает, поэтому финансовые проблемы клубов должны восприниматься болельщиками с пониманием».