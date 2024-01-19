Интер Милан

Суперкубок Италии
19.01.2024 21:00 - : -
Италия19 января 2024, 10:05 |
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Интер – Лацио. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 января в 21:00 полуфинальный матч Суперкубка
19 января 2024, 10:05 |
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В пятницу, 19 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Лацио».
Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
Интер – Лацио. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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