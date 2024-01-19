Интер Милан

В пятницу, 19 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Лацио».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Интер – Лацио. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция