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Суперкубок Италии
Интер Милан
19.01.2024 21:00 - : -
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
19 января 2024, 10:05 |
34
0

Интер – Лацио. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 января в 21:00 полуфинальный матч Суперкубка

19 января 2024, 10:05 |
34
0
Интер – Лацио. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Интер

В пятницу, 19 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Интер» и «Лацио».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

Интер – Лацио. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Суперкубок Италии по футболу смотреть онлайн Интер Милан Лацио Интер - Лацио
Источник Sport.ua
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