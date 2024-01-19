В ночь на 19 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 3-м раунде украинка в трех напряженных сетах вырвала победу у Элины Аванесян (WTA 74).

Это был первый очный поединок между Костюк и Аванесян.

Марта впервые в карьере вышла в 4-й раунд Открытого чемпионата Австралии и во 2-й раз на турнирах серии Grand Slam. В 2021 год украинка уступила Иге Свентек в 1/8 финала Ролан Гаррос .

В следующем раунде Костюк проведет поединок против победительницы матча Мария Тимофеева (WTA 170) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, WTA 12).

ВИДЕО. Слезы, психи, радость. Как Костюк впервые вышла в 4-й раунд Aus Open