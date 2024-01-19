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Испания
19 января 2024, 06:19 | Обновлено 19 января 2024, 06:20
144
0

Одноклубник Трубина усилит Вильярреал

Гонсалу Гедеш вернется в Ла Лигу

19 января 2024, 06:19 | Обновлено 19 января 2024, 06:20
144
0
Одноклубник Трубина усилит Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Гедеш

Португалец Гонсалу Гедеш усилит «Вильярреал». Согласно информации от Фабрицио Романо, испанский клуб орендует футболиста.

Он принадлежит английскому «Вулверхэмптону», однако первую часть этого сезона выступал за «Бенфику».

"Орлы» решили досрочно прекратить аренду 27-летнего игрока. Он отыграл 14 матчей за лиссабонский клуб во всех турнирах, голов не забивал и отдал 2 результативные передачи. Тренерский штаб клуба АПЛ также не расчитывает на Гонсалу, поэтому он вернется в Испанию.

Напомним, с 2017 по 2022 год Гедеш выступал за «Валенсию» и был одним из лучших игроков Ла Лиги. «Волкам» его трансфер обошелся в 32,6 млн евро.

На счету Гедеша 32 матча за сборную Португалии, в которых он забил 7 голов. Портал transfermarkt оценивает вингера в 18 млн евро.

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Гонсалу Гедеш Вулверхэмптон Вильярреал Бенфика трансферы трансферы АПЛ
Источник Twitter
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