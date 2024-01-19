Кейн в пролете! Талант Байера – лучший игрок Бундеслиги в декабре
Флориан Вирц получил награду игрока месяца
Лидер леверкузенского «Байера» Флориан Вирц – лучший игрок Бундеслиги в декабре.
Он обошел звезду «Баварии» Гарри Кейна, своего одноклубника Джереми Фримпонга, а также двоих представителей «Лейпцига» Хави Симонса и Лои Опенду.
Хавбек не впервые в этом сезоне становится лучшим игроком месяца. Ранее он получал награду по итогам октября.
20-летний Флориан в этом сезоне сыграл 17 матчей в чемпионате Германии, записав себе в актив 7 голов и 5 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает его в 100 млн евро.
Контракт Вирца с «фармацевтами» действует до конца сезона 2026/2027.
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