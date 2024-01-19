Кейн в пролете! Талант Байера – лучший игрок Бундеслиги в декабре

Лидер леверкузенского «Байера» Флориан Вирц – лучший игрок Бундеслиги в декабре.

Он обошел звезду «Баварии» Гарри Кейна, своего одноклубника Джереми Фримпонга, а также двоих представителей «Лейпцига» Хави Симонса и Лои Опенду.

Хавбек не впервые в этом сезоне становится лучшим игроком месяца. Ранее он получал награду по итогам октября.

20-летний Флориан в этом сезоне сыграл 17 матчей в чемпионате Германии, записав себе в актив 7 голов и 5 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает его в 100 млн евро.

Контракт Вирца с «фармацевтами» действует до конца сезона 2026/2027.