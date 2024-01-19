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  4. Кейн в пролете! Талант Байера – лучший игрок Бундеслиги в декабре
Германия
19 января 2024, 05:20 | Обновлено 19 января 2024, 05:33
140
0

Кейн в пролете! Талант Байера – лучший игрок Бундеслиги в декабре

Флориан Вирц получил награду игрока месяца

19 января 2024, 05:20 | Обновлено 19 января 2024, 05:33
140
0
Кейн в пролете! Талант Байера – лучший игрок Бундеслиги в декабре
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Лидер леверкузенского «Байера» Флориан Вирц – лучший игрок Бундеслиги в декабре.

Он обошел звезду «Баварии» Гарри Кейна, своего одноклубника Джереми Фримпонга, а также двоих представителей «Лейпцига» Хави Симонса и Лои Опенду.

Хавбек не впервые в этом сезоне становится лучшим игроком месяца. Ранее он получал награду по итогам октября.

20-летний Флориан в этом сезоне сыграл 17 матчей в чемпионате Германии, записав себе в актив 7 голов и 5 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает его в 100 млн евро.

Контракт Вирца с «фармацевтами» действует до конца сезона 2026/2027.

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Флориан Вирц Гарри Кейн Бундеслига Байер чемпионат Германии по футболу Джереми Фримпонг Хави Симонс Лои Опенда
Источник Официальный сайт Бундеслиги
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