ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 января

В пятницу, 19 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Сенегал – Камерун

1.97 – 3.10 – 4.50

21:00 Интер – Лацио

1.68 – 4.00 – 5.92

22:00 Алавес – Кадис

1.85 – 3.58 – 5.13

22:15 Бенфика – Боавишта

1.13 – 8.50 – 20.00

ТЕННИС

05:20 Элина Аванесян – Марта Костюк

3.85 – 1.27