Другие новости19 января 2024, 05:04 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 января
Важные события во всех видах спорта
19 января 2024, 05:04 |
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В пятницу, 19 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Сенегал – Камерун
21:00 Интер – Лацио
22:00 Алавес – Кадис
22:15 Бенфика – Боавишта
ТЕННИС
05:20 Элина Аванесян – Марта Костюк
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