Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 января
Другие новости
19 января 2024, 05:04 |
33
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 января

Важные события во всех видах спорта

19 января 2024, 05:04 |
33
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В пятницу, 19 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Сенегал – Камерун

Favbet 1.97 – 3.10 – 4.50

21:00 Интер – Лацио

Favbet 1.68 – 4.00 – 5.92

22:00 Алавес – Кадис

Favbet 1.85 – 3.58 – 5.13

22:15 Бенфика – Боавишта

Favbet 1.13 – 8.50 – 20.00

ТЕННИС

05:20 Элина Аванесян – Марта Костюк

Favbet 3.85 – 1.27

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 января
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 января
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 января
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Теннис | 18 января 2024, 13:11 44
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open

Победа над Маркетой Вондроушовой была не случайной

В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
Футбол | 18 января 2024, 19:59 6
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала

Украинец обычно немногословный

Названы самые ненавистные персоны в футболе. На каком месте Роналду?
Футбол | 18.01.2024, 21:39
Названы самые ненавистные персоны в футболе. На каком месте Роналду?
Названы самые ненавистные персоны в футболе. На каком месте Роналду?
ВИДЕО. Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
Теннис | 18.01.2024, 12:50
ВИДЕО. Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
ВИДЕО. Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Футбол | 19.01.2024, 01:59
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
18.01.2024, 17:01 2
Футбол
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
17.01.2024, 07:49 32
Футбол
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
17.01.2024, 12:24 21
Теннис
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
«Интернет весь гудит». Милевский прокомментировал ситуацию с обысками
18.01.2024, 12:24 10
Футбол
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем