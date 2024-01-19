Кубок Нидерландов. Гол Преппера позволил Витессу выбить Амстердам
«Витесс» не без труда одолел клуб з третьего дивизиона
У матче 1/8 финала Кубка Нидерландов представитель элитного дивизиона «Витесс» принимал скромный АФК «Амстердам».
Ожидалось, что клуб Эрэдивизи легко одолеет гостей, которые даже в своей лиге не являются лидерами.
Все было иначе. Да, хозяева в средине первого тайма усилиями Преппера открыли счет, но на большее их не хватило.
Гости умело оборонялись. Увы, чтобы реализовать свои шансы и правильно проводить контратаки не хватало мастерства, поэтому команде из Арнэма хватило и одного гола для выхода в 1/4 финала.
Кубок Нидерландов. 1/8 финала.
Витесс – АФК Амстердам – 1:0
Гол: Преппер (27)
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