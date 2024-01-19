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Кубок Нидерландов
Витесс
18.01.2024 19:45 – FT 1 : 0
АФК
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Нидерланды
19 января 2024, 04:25 | Обновлено 19 января 2024, 04:27
46
0

Кубок Нидерландов. Гол Преппера позволил Витессу выбить Амстердам

«Витесс» не без труда одолел клуб з третьего дивизиона

19 января 2024, 04:25 | Обновлено 19 января 2024, 04:27
46
0
Кубок Нидерландов. Гол Преппера позволил Витессу выбить Амстердам
vitesse.nl

У матче 1/8 финала Кубка Нидерландов представитель элитного дивизиона «Витесс» принимал скромный АФК «Амстердам».

Ожидалось, что клуб Эрэдивизи легко одолеет гостей, которые даже в своей лиге не являются лидерами.

Все было иначе. Да, хозяева в средине первого тайма усилиями Преппера открыли счет, но на большее их не хватило.

Гости умело оборонялись. Увы, чтобы реализовать свои шансы и правильно проводить контратаки не хватало мастерства, поэтому команде из Арнэма хватило и одного гола для выхода в 1/4 финала.

Кубок Нидерландов. 1/8 финала.

Витесс – АФК Амстердам – 1:0

Гол: Преппер (27)

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Витесс Кубок Нидерландов по футболу Амстердам
Источник Sport.ua
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