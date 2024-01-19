Яссин ФОРТЮН: «О Полесье, честно говоря, я знал мало что»

Французский новичок житомирского «Полесья» Яссин Фортюн рассказал, что он знал о «волках» до своего перехода в житомирский клуб.

«Честно говоря, я мало что знал о «Полесье». А когда поступило предложение, я промониторил все новости, проанализировал информацию. Понял, как высок уровень клуба, увидел место, которое команда занимает в чемпионате. Посмотрел, кто там играет, посмотрел на инфраструктуру, она мне очень понравилась. Словом, я решил принять это предложение.

Я знаю, что «Полесье» в прошлом году выиграло чемпионат в Первой лиге. Это команда, которая очень хорошо играет, очень хорошо держит мяч, у которой есть большие амбиции. А, и еще она вышла в полуфинал Кубка Украины.

Смотрел ли я матчи? К сожалению, матчи я не смотрел. Зато пересмотрело немало обзоров. Конечно, только по ним нельзя дать характеристику, но то, что я успел заметить, команда хорошо обороняется, хорошо атакует, вертикально атакует. Это говорит о высоком уровне команды», - сказал Яссин Фортюн в комментарии клубной пресс-службе.