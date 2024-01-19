ВИДЕО. Гризманн забил Лунину и вывел Атлетико вперед на 100-й минуте

В четверг, 18 января, проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором играют мадридские Атлетико и Реал.

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин вышел в основном составе команды.

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При счете 2:2 игра перешла в овертайм. Антуан Гризманн забил для матрасников на 100-й минуте (3:2).

ГОЛ! 3:2. Гризманн, 100 мин.