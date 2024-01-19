ВИДЕО. Хоселу спас Реал от поражения. Мадридское дерби перешло в овертайм

В четверг, 18 января, проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором играют мадридские Атлетико и Реал.

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин вышел в основном составе команды.

Атлетико вышел вперед усилиями Самуэля Лино, но затем кипер Ян Облак забил курьезный гол в свои ворота.

Во 2-м тайме команды снова обменялись забитыми мячами: на гол Альваро Мораты точным ударом ответил Хоселу.

При счете 2:2 игра перешла в овертайм.

Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января

Атлетико – Реал – 2:2 (овертайм)

Голы: Лино, 39, Мората, 57 – Облак, 45+1 (автогол), Хоселу, 82

ГОЛ! 2:2. Хоселу, 82 мин.