ВИДЕО. Хоселу спас Реал от поражения. Мадридское дерби перешло в овертайм
Во втором тайме на гол Мораты точным ударом ответил Хоселу
В четверг, 18 января, проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором играют мадридские Атлетико и Реал.
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин вышел в основном составе команды.
Атлетико вышел вперед усилиями Самуэля Лино, но затем кипер Ян Облак забил курьезный гол в свои ворота.
Во 2-м тайме команды снова обменялись забитыми мячами: на гол Альваро Мораты точным ударом ответил Хоселу.
При счете 2:2 игра перешла в овертайм.
Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января
Атлетико – Реал – 2:2 (овертайм)
Голы: Лино, 39, Мората, 57 – Облак, 45+1 (автогол), Хоселу, 82
ГОЛ! 2:2. Хоселу, 82 мин.
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