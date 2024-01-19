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Испания
19 января 2024, 00:03 | Обновлено 19 января 2024, 00:40
1837
1

ВИДЕО. Лунин впервые ошибся за долгое время. Мората этим воспользовался

«Атлетико» повел в мадридском дерби

19 января 2024, 00:03 | Обновлено 19 января 2024, 00:40
1837
1
ВИДЕО. Лунин впервые ошибся за долгое время. Мората этим воспользовался
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 18 января, проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором играют мадридские «Атлетико» и «Реал».

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин вышел в основном составе команды.

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На 57-й минуте «Атлетико» повел в счете 2:1, воспользовавшись ошибкой Андрея Лунина и защитника «сливочных» Антонио Рюдигера. Украинец неудачно сыграл на перехвате мяч и отбил его в ногу защитника, после чего круглый отскочил прямо в ноги Мораты.

ВИДЕО. Лунин впервые ошибся за долгое время. Мората этим воспользовался

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Источник Sport.ua
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Gargantua
грубо ошибся.
мозгов не хватает при игре на выходах.
пока на ленточке стоит - все хорошо. как бежит вперед начинаются проблемы.
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