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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.02.2024 22:00 – 36 1 : 0
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:01
6515
0

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 4 февраля в 22:00 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги

04 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:01
6515
0
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал - Атлетико
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События матча

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Реал - Атлетико Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн Андрей Лунин Реал Мадрид Атлетико Мадрид
Источник Sport.ua
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