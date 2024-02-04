04.02.2024 22:00 – 36’ 1 : 0
Испания04 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:01
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Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 4 февраля в 22:00 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги
04 февраля 2024, 22:00 | Обновлено 04 февраля 2024, 22:01
6515
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В воскресенье, 4 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал - АтлетикоСмотреть трансляцию
События матча
20’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
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