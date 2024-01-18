ВИДЕО. Обмен голами: Лунин пропустил от Лино, кипер Облак сотворил автогол

В четверг, 18 января, проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором играют мадридские Атлетико и Реал.

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин вышел в основном составе команды.

Атлетико вышел вперед усилиями Самуэля Лино, но затем кипер Ян Облак забил курьезный гол в свои ворота.

Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января

Атлетико – Реал – 1:1 (перерыв)

Голы: Лино, 39 – Облак, 45+1 (автогол)

ГОЛ! 1:0. Лино, 39 мин

ГОЛ! 1:1. Облак, 45+1 мин (автогол)