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Испания
18 января 2024, 23:45 | Обновлено 18 января 2024, 23:49
1353
0

ВИДЕО. Обмен голами: Лунин пропустил от Лино, кипер Облак сотворил автогол

После 1-го тайма в 1/8 финала Кубка Испании у Реал и Атлетико – счет 1:1

18 января 2024, 23:45 | Обновлено 18 января 2024, 23:49
1353
0
ВИДЕО. Обмен голами: Лунин пропустил от Лино, кипер Облак сотворил автогол
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

В четверг, 18 января, проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором играют мадридские Атлетико и Реал.

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин вышел в основном составе команды.

Атлетико вышел вперед усилиями Самуэля Лино, но затем кипер Ян Облак забил курьезный гол в свои ворота.

Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января

Атлетико – Реал – 1:1 (перерыв)

Голы: Лино, 39 – Облак, 45+1 (автогол)

ГОЛ! 1:0. Лино, 39 мин

ГОЛ! 1:1. Облак, 45+1 мин (автогол)

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Источник Sport.ua
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