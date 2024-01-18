Испания18 января 2024, 23:45 | Обновлено 18 января 2024, 23:49
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ВИДЕО. Обмен голами: Лунин пропустил от Лино, кипер Облак сотворил автогол
После 1-го тайма в 1/8 финала Кубка Испании у Реал и Атлетико – счет 1:1
18 января 2024, 23:45 | Обновлено 18 января 2024, 23:49
1353
0
В четверг, 18 января, проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором играют мадридские Атлетико и Реал.
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин вышел в основном составе команды.
Атлетико вышел вперед усилиями Самуэля Лино, но затем кипер Ян Облак забил курьезный гол в свои ворота.
Кубок Испании. 1/8 финала, 18 января
Атлетико – Реал – 1:1 (перерыв)
Голы: Лино, 39 – Облак, 45+1 (автогол)
ГОЛ! 1:0. Лино, 39 мин
ГОЛ! 1:1. Облак, 45+1 мин (автогол)
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