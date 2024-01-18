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Италия
18 января 2024, 20:38 | Обновлено 18 января 2024, 20:39
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0

Клуб Неймара нацелился на вингера Ювентуса

Филип Костич получил предложение из Саудовской Аравии

18 января 2024, 20:38 | Обновлено 18 января 2024, 20:39
70
0
Клуб Неймара нацелился на вингера Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Ювентуса» Филип Костич получил щедрое предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает туринское издание Tuttosport.

В его подписании заинтересован «Аль-Хиляль», за который выступаю Неймар, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович. Сам Костич не против перебраться в Саудовскую Аравию, но хотел бы доиграть нынешний сезон в «Ювентусе».

На счету Костича 4 ассиста в 20 матчах за «Ювентус» во всех турнирах в нынешнем сезоне. Контракт 31-летнего серба рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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Филип Костич Ювентус Аль-Хиляль трансферы трансферы Серии A
Источник Tuttosport
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