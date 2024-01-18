Клуб Неймара нацелился на вингера Ювентуса

Вингер «Ювентуса» Филип Костич получил щедрое предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает туринское издание Tuttosport.

В его подписании заинтересован «Аль-Хиляль», за который выступаю Неймар, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович. Сам Костич не против перебраться в Саудовскую Аравию, но хотел бы доиграть нынешний сезон в «Ювентусе».

На счету Костича 4 ассиста в 20 матчах за «Ювентус» во всех турнирах в нынешнем сезоне. Контракт 31-летнего серба рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.