Клуб Неймара нацелился на вингера Ювентуса
Филип Костич получил предложение из Саудовской Аравии
Вингер «Ювентуса» Филип Костич получил щедрое предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает туринское издание Tuttosport.
В его подписании заинтересован «Аль-Хиляль», за который выступаю Неймар, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович. Сам Костич не против перебраться в Саудовскую Аравию, но хотел бы доиграть нынешний сезон в «Ювентусе».
На счету Костича 4 ассиста в 20 матчах за «Ювентус» во всех турнирах в нынешнем сезоне. Контракт 31-летнего серба рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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