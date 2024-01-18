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Испания
18 января 2024, 20:07 | Обновлено 18 января 2024, 20:12
244
0

Барселона назвала состав на матч Кубка Испании с командой 3-го дивизиона

Поединок 1/8 финала пройдет 18 января в 20:30 в испанской Саламанке

18 января 2024, 20:07 | Обновлено 18 января 2024, 20:12
244
0
Барселона назвала состав на матч Кубка Испании с командой 3-го дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января в испанской Саламанке пройдет матч 1/8 финала Кубка Испании.

Барселона на выезде сыграет с командой 3-го дивизиона «Унионистас» Саламанка.

Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени. Его победитель выйдет в четвертьфинал.

Барселона назвала состав на матч Кубка Испании с командой 3-го дивизиона

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Барселона Унионистас Саламанка Кубок Испании по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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