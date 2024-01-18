Барселона назвала состав на матч Кубка Испании с командой 3-го дивизиона
Поединок 1/8 финала пройдет 18 января в 20:30 в испанской Саламанке
18 января в испанской Саламанке пройдет матч 1/8 финала Кубка Испании.
Барселона на выезде сыграет с командой 3-го дивизиона «Унионистас» Саламанка.
Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени. Его победитель выйдет в четвертьфинал.
Барселона назвала состав на матч Кубка Испании с командой 3-го дивизиона
🚨 BARÇA XI 🚨#UnionistasBarça pic.twitter.com/OAkPYr4j4p— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 18, 2024
⚽ ALINEACIÓN Grupo @Ecotisa_ / @jamondecarmen | XI inicial frente al @FCBarcelona_es:#ContigoNosPasamosElJuego🎮#UnionistasBarça#CopaDelRey🏆 pic.twitter.com/L5ja4g8eEz— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 18, 2024
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