18 января в испанской Саламанке пройдет матч 1/8 финала Кубка Испании.

Барселона на выезде сыграет с командой 3-го дивизиона «Унионистас» Саламанка.

Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени. Его победитель выйдет в четвертьфинал.

Барселона назвала состав на матч Кубка Испании с командой 3-го дивизиона