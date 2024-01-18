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  4. Модрич отсудил 3,5 миллиона евро у налоговой службы Испании
Испания
18 января 2024, 20:04 |
551
0

Модрич отсудил 3,5 миллиона евро у налоговой службы Испании

Хавбек «Реала» доказал свою невиновность

18 января 2024, 20:04 |
551
0
Модрич отсудил 3,5 миллиона евро у налоговой службы Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Реала» Лука Модрич выиграл суд у налоговой службы Испании и получил компенсацию в размере 3,5 миллиона евро.

В 2018 году Модрича приговорили к 8 годам тюремного срока условно и штрафу в 1,2 миллиона евро по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании в период с 2012 по 2014 годы.

Модрич утверждал, что в 2012 году не был налоговым резидентом Испании, поскольку лишь тем летом перебрался из «Тоттенхэма» в «Реал». Суд согласился с доводами 38-летнего хорвата, признав, что на тот момент часть его активов находилась в Великобритании.

Также подозрения вызывали некоторые выплаты Модрича агентам в 2013-2014 годах, однако и здесь футболист доказал свою невиновность.

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Источник: Кучер подал иск против Днепра-1
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Источник Marca
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