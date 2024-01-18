Модрич отсудил 3,5 миллиона евро у налоговой службы Испании

Полузащитник «Реала» Лука Модрич выиграл суд у налоговой службы Испании и получил компенсацию в размере 3,5 миллиона евро.

В 2018 году Модрича приговорили к 8 годам тюремного срока условно и штрафу в 1,2 миллиона евро по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании в период с 2012 по 2014 годы.

Модрич утверждал, что в 2012 году не был налоговым резидентом Испании, поскольку лишь тем летом перебрался из «Тоттенхэма» в «Реал». Суд согласился с доводами 38-летнего хорвата, признав, что на тот момент часть его активов находилась в Великобритании.

Также подозрения вызывали некоторые выплаты Модрича агентам в 2013-2014 годах, однако и здесь футболист доказал свою невиновность.