Клуб Малиновского подписал хавбека, который играл в россии

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Эмиль Бохинен будет выступать за «Дженоа»
«Дженоа» официально сообщила о подписании центрального полузащитника «Салернитаны» Эмиля Бохинена. Речь идет об аренде 24-летнего норвежца до конца текущего сезона.
В арендном соглашении прописано опция выкупа, которая станет обязательной при определенных условиях.
В 2021 – 2022 годах Бохинен выступал в россии за «цска» москва. Он покинул российский клуб в январе 2022 года, еще до начала полномасштабной войны в Украине.
В первой половине сезона Бохинен провел 13 матчей за «Салернитану», результативными действиями не отличался.
📝 Emil Bohinen è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore norvegese, nato a Derby il 12/03/1999, arriva dalla Salernitana con la formula del prestito con opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il centrocampista vanta 67 presenze e 9 reti con la maglia… pic.twitter.com/WFbmgFMDDw— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 17, 2024
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