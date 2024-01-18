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Италия
18 января 2024, 18:57 |
243
0

Клуб Малиновского подписал хавбека, который играл в россии

Эмиль Бохинен будет выступать за «Дженоа»

18 января 2024, 18:57 |
243
0
Клуб Малиновского подписал хавбека, который играл в россии
ФК Дженоа

«Дженоа» официально сообщила о подписании центрального полузащитника «Салернитаны» Эмиля Бохинена. Речь идет об аренде 24-летнего норвежца до конца текущего сезона.

В арендном соглашении прописано опция выкупа, которая станет обязательной при определенных условиях.

В 2021 – 2022 годах Бохинен выступал в россии за «цска» москва. Он покинул российский клуб в январе 2022 года, еще до начала полномасштабной войны в Украине.

В первой половине сезона Бохинен провел 13 матчей за «Салернитану», результативными действиями не отличался.

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Дженоа Салернитана трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Источник ФК Дженоа
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