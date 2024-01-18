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Англия
18 января 2024, 18:28 | Обновлено 18 января 2024, 18:49
96
0

«Делаем все возможное». Партнер Мудрика назвал позитив в работе с Почеттино

Энцо Фернандес оценил деятельность тренера-соотечественника

18 января 2024, 18:28 | Обновлено 18 января 2024, 18:49
96
0
«Делаем все возможное». Партнер Мудрика назвал позитив в работе с Почеттино
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Аргентинец Энцо Фернандес поделился мнением о выступлениях за лондонский «Челси» под руководством Маурисио Почеттино. 23-летний игрок заявил, что доволен тем, как идет работа в команде, цвета которой защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик.

«Нам нужно время – это процесс, у нас много новых игроков. Команда собралась в этом сезоне, быстро найти подходящий стиль игры нелегко. Но мы делаем все возможное, чтобы сделать это как можно быстрее.

Работать с Почеттино каждый день действительно приятно. Он очень сблизился с игроками. Он очень человечный и вселяет в нас уверенность и непринужденность в том, что касается игры.

Важен каждый турнир, в котором мы участвуем. «Челси» – большой клуб, который живет победами и конкуренцией – нам важно дойти до финала и выиграть его.

Лично для меня первые несколько месяцев [в «Челси»] были трудными. Язык, культура, погода – было сложно. Сейчас, к началу 2024 года, все наладилось, я очень счастлив», – рассказал Энцо Фернандес.

«Челси» в турнирной таблице Английской Премьер-лиги занимает 9-е место, имея 31 очко после 21 матча.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Фернандес Маурисио Почеттино Челси
Источник ESPN
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