Экс-форвард Карпат: «Моя жена не выносит, когда я говорю по-русски»

Бывший форвард «Карпат» Александру Бойчук, который имеет молдовское гражданство и в настоящий момент выступает за команду второго румынского дивизиона КСА «Стяуа» Бухарест, рассказал, где познакомился со своей супругой и почему в последнее время усиленно учит украинский язык.

«Во Львове, где я играл, я встретил свою жену Лилию, она везде следует за мной. О ситуации там [в Украине]... К сожалению, мы начали привыкать к ситуации. Сестра жены застала первые взрывы, это был военный аэродром, атакованный в нескольких десятках километров от города».

«Народ этой страны [россии], я уже не говорю непосредственно о самих оккупантах, они такие слепые и непонятливые, ими так манипулирует руководство, они получают все санкции, словно под девизом «мы справимся, нам не нужно то, что они делают на Западе». Это горькая шутка. Из того, что мы знаем непосредственно из Украины, это то, что россияне атакуют не только военные объекты, но и мирных жителей просто на улицах, в больницах, детских домах, страшно, что у них нет никакой человечности».

«Сейчас я учу украинский, мне предстоит своя война. Здесь все просто, моя жена и ее семья из Украины, они не выносят, когда я говорю по-русски! Я начал учить как можно больше слов на украинском языке, как могу, так и говорю. Раньше я говорил по-русски, и украинский язык мне было трудно понять», - сказал Бойчук.

Напомним, Александру Бойчук выступал за «Карпаты» в сезоне-2019/20. Он провел 16 матчей и забил 2 мяча в УПЛ.