Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дортмундская Боруссия готова расстаться с легендой клуба
Германия
18 января 2024, 17:37 |
1638
0

Дортмундская Боруссия готова расстаться с легендой клуба

Марко Ройс может вернуться в Менхенгладбах

18 января 2024, 17:37 |
1638
0
Дортмундская Боруссия готова расстаться с легендой клуба
Bild. Марко Ройс

Дортмундская «Боруссия» не будет продлевать истекающий летом контракт с 34-летним полузащитником Марко Ройсом.

Как сообщает Bild, одним из возможных вариантов продолжения карьеры футболиста является возвращение в «Боруссию» из Менхенгладбаха, за которую он выступал в 2009-2012 годах. Отмечается, что спортивный директор менхенгладбахцев Роланд Виркус и тренерский штаб команды хотят усилиться опытным игроком атаки с лидерскими качествами. Правда, потянуть зарплату, которую Марко получает в Дортмунде, они не смогут, поэтому футболисту придется пойти на компромисс в финансовом вопросе.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ройс провел за дортмундскую «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

По теме:
Клуб Малиновского подписал хавбека, который играл в россии
ВИДЕО. Многомиллионный новичок уже тренируется с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед отправил талантливого вингера в Севилью
Марко Ройс продление контракта Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Бундеслига трансферы Бундеслиги трансферы
Источник Bild
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
Футбол | 18 января 2024, 01:20 0
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании

17 января жиронцы обыграли «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в 1/8 финала

Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Футбол | 17 января 2024, 19:46 17
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу

Наставник «львов» опроверг эту информацию

Известен список клубов, заинтересованных Судаковым. Сколько хочет Шахтер?
Футбол | 18.01.2024, 15:50
Известен список клубов, заинтересованных Судаковым. Сколько хочет Шахтер?
Известен список клубов, заинтересованных Судаковым. Сколько хочет Шахтер?
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Теннис | 18.01.2024, 13:11
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Футбол | 18.01.2024, 18:19
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
17.01.2024, 13:58 26
Футбол
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
17.01.2024, 12:24 21
Теннис
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
17.01.2024, 09:10
Футбол
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
16.01.2024, 19:41 9
Футбол
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
17.01.2024, 07:49 28
Футбол
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
17.01.2024, 15:59 21
Теннис
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
17.01.2024, 10:45 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем