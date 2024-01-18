Дортмундская Боруссия готова расстаться с легендой клуба

Дортмундская «Боруссия» не будет продлевать истекающий летом контракт с 34-летним полузащитником Марко Ройсом.

Как сообщает Bild, одним из возможных вариантов продолжения карьеры футболиста является возвращение в «Боруссию» из Менхенгладбаха, за которую он выступал в 2009-2012 годах. Отмечается, что спортивный директор менхенгладбахцев Роланд Виркус и тренерский штаб команды хотят усилиться опытным игроком атаки с лидерскими качествами. Правда, потянуть зарплату, которую Марко получает в Дортмунде, они не смогут, поэтому футболисту придется пойти на компромисс в финансовом вопросе.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ройс провел за дортмундскую «Боруссию» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.