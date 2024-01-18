Легионер Кривбасса: «Надеемся показать свои хорошие качества»
Джихад Бизимана поделился впечатлениями от первых дней собрания в Испании
Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана поделился впечатлениями от первых дней зимнего сбора в Испании.
– Джихад, бывал ли раньше в Аликанте?
– Да, бывал, бывал. Знаю, что здесь хороший отель, качественные тренировочные поля, тренажерный зал. Словом, все необходимые условия для качественной подготовки. Поэтому это действительно классное место для зимних сборов для «Кривбасса».
– Нужно ли лично тебе привыкать к местному климату?
– Не думаю, что мне нужна адаптация, потому что здесь хорошая погода. Всем нравятся такие благоприятные условия. Теперь, когда отпуск позади, надо плодотворно поработать и двигаться дальше. Впереди много контрольных матчей, в которых мы надеемся показать свои хорошие качества, хотя и будем играть под нагрузками.
Ранее сообщалось, с кем «Кривбасс» сыграет контрольные матчи в Испании.
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