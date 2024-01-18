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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 16:30 |
120
0

Легионер Кривбасса: «Надеемся показать свои хорошие качества»

Джихад Бизимана поделился впечатлениями от первых дней собрания в Испании

18 января 2024, 16:30 |
120
0
Легионер Кривбасса: «Надеемся показать свои хорошие качества»
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана поделился впечатлениями от первых дней зимнего сбора в Испании.

– Джихад, бывал ли раньше в Аликанте?

– Да, бывал, бывал. Знаю, что здесь хороший отель, качественные тренировочные поля, тренажерный зал. Словом, все необходимые условия для качественной подготовки. Поэтому это действительно классное место для зимних сборов для «Кривбасса».

– Нужно ли лично тебе привыкать к местному климату?

– Не думаю, что мне нужна адаптация, потому что здесь хорошая погода. Всем нравятся такие благоприятные условия. Теперь, когда отпуск позади, надо плодотворно поработать и двигаться дальше. Впереди много контрольных матчей, в которых мы надеемся показать свои хорошие качества, хотя и будем играть под нагрузками.

Ранее сообщалось, с кем «Кривбасс» сыграет контрольные матчи в Испании.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Джихад Бизимана
Источник ФК Кривбасс
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