Легионер Кривбасса: «Надеемся показать свои хорошие качества»

Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана поделился впечатлениями от первых дней зимнего сбора в Испании.

– Джихад, бывал ли раньше в Аликанте?

– Да, бывал, бывал. Знаю, что здесь хороший отель, качественные тренировочные поля, тренажерный зал. Словом, все необходимые условия для качественной подготовки. Поэтому это действительно классное место для зимних сборов для «Кривбасса».

– Нужно ли лично тебе привыкать к местному климату?

– Не думаю, что мне нужна адаптация, потому что здесь хорошая погода. Всем нравятся такие благоприятные условия. Теперь, когда отпуск позади, надо плодотворно поработать и двигаться дальше. Впереди много контрольных матчей, в которых мы надеемся показать свои хорошие качества, хотя и будем играть под нагрузками.

Ранее сообщалось, с кем «Кривбасс» сыграет контрольные матчи в Испании.