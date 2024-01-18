ФОТО. Экс-легионер Динамо выучился на спортивного директора

Бывший футболист «Динамо» швейцарец Адмир Мехмеди стал дипломированным спортивным директором.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Европейская академия спортивного менеджмента (ESM-ACADEMY).

«Дипломированный спортивный менеджер! Готов к новым вызовам», – говорится в сообщении организации.

Отметим, что Мехмеди завершил игровую карьеру летом прошлом года, а уже в ноябре, не имея за плечами никакого опыта, стал спортивным директором клуба первого дивизиона Швейцарии – «Шаффхаузена».