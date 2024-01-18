Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Экс-легионер Динамо выучился на спортивного директора
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 16:23 |
602
0

ФОТО. Экс-легионер Динамо выучился на спортивного директора

Швейцарец Мехмеди завершил игровую карьеру летом прошлого года

18 января 2024, 16:23 |
602
0
ФОТО. Экс-легионер Динамо выучился на спортивного директора
Getty Images/Global Images Ukraine. Адмир Мехмеди

Бывший футболист «Динамо» швейцарец Адмир Мехмеди стал дипломированным спортивным директором.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Европейская академия спортивного менеджмента (ESM-ACADEMY).

«Дипломированный спортивный менеджер! Готов к новым вызовам», – говорится в сообщении организации.

Отметим, что Мехмеди завершил игровую карьеру летом прошлом года, а уже в ноябре, не имея за плечами никакого опыта, стал спортивным директором клуба первого дивизиона Швейцарии – «Шаффхаузена».

По теме:
Стало известно, кто может стать главным тренером Барселоны после Хави
Легионер Динамо нашел себе новый клуб. Переговоры продолжаются
ЛУЧЕСКУ: «Думал, война закончится, не верил, что она продлится так долго»
Адмир Мехмеди спортивный директор Динамо Киев
Источник Facebook
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Австралия одержала вторую победу и вышла в плей-офф Кубка Азии
Футбол | 18 января 2024, 17:23 0
Австралия одержала вторую победу и вышла в плей-офф Кубка Азии
Австралия одержала вторую победу и вышла в плей-офф Кубка Азии

Представители Зеленого континента минимально обыграли команду Сирии

Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Футбол | 17 января 2024, 19:46 17
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу

Наставник «львов» опроверг эту информацию

У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
Футбол | 18.01.2024, 01:20
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
Не только Бавария. Лунина летом хочет подписать еще один именитый клуб
Футбол | 17.01.2024, 22:49
Не только Бавария. Лунина летом хочет подписать еще один именитый клуб
Не только Бавария. Лунина летом хочет подписать еще один именитый клуб
Без Неймара. Ла Лига составила символическую сборную Барселоны XXI века
Футбол | 18.01.2024, 14:13
Без Неймара. Ла Лига составила символическую сборную Барселоны XXI века
Без Неймара. Ла Лига составила символическую сборную Барселоны XXI века
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
17.01.2024, 10:22 3
Футбол
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
16.01.2024, 19:41 8
Футбол
Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open
Свитолина уверенно переиграла Томову на пути в третий раунд Australian Open
18.01.2024, 10:50 38
Теннис
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
17.01.2024, 12:24 21
Теннис
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
17.01.2024, 10:45 15
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
17.01.2024, 09:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем