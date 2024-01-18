Украина. Премьер лига18 января 2024, 16:23 |
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ФОТО. Экс-легионер Динамо выучился на спортивного директора
Швейцарец Мехмеди завершил игровую карьеру летом прошлого года
18 января 2024, 16:23 |
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Бывший футболист «Динамо» швейцарец Адмир Мехмеди стал дипломированным спортивным директором.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook Европейская академия спортивного менеджмента (ESM-ACADEMY).
«Дипломированный спортивный менеджер! Готов к новым вызовам», – говорится в сообщении организации.
Отметим, что Мехмеди завершил игровую карьеру летом прошлом года, а уже в ноябре, не имея за плечами никакого опыта, стал спортивным директором клуба первого дивизиона Швейцарии – «Шаффхаузена».
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