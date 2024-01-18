ГВАРДИОЛА – о требле с Манчестер Сити: «Мне дали необходимое время»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола еще раз вспомнил о пережитых чувствах после завоевания «горожанами» требла в прошлом сезоне, когда клуб из Манчестера стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и стал победителем Лиги чемпионов.

«Требл» с «Сити» – кульминация всего, но его не было бы без предыдущих разочарований. Меня всегда поддерживали в трудные времена. Это дает уверенность в принятии решений, и именно поэтому мы так счастливы через столько пройденного времени. Взять требл в Англии с «Манчестер Сити» было неожиданно.

Принести мои идеи в английский футбол было серьезным вызовом. В «Сити» мне дали необходимое время. В первый год мы ничего не выиграли, но мне доверились. Все в жизни требует времени», – поделился специалист по DAZN.