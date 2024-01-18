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  4. ГВАРДИОЛА – о требле с Манчестер Сити: «Мне дали необходимое время»
Англия
18 января 2024, 15:56 |
134
0

ГВАРДИОЛА – о требле с Манчестер Сити: «Мне дали необходимое время»

Наставник благодарен руководству клуба

18 января 2024, 15:56 |
134
0
ГВАРДИОЛА – о требле с Манчестер Сити: «Мне дали необходимое время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола еще раз вспомнил о пережитых чувствах после завоевания «горожанами» требла в прошлом сезоне, когда клуб из Манчестера стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и стал победителем Лиги чемпионов.

«Требл» с «Сити» – кульминация всего, но его не было бы без предыдущих разочарований. Меня всегда поддерживали в трудные времена. Это дает уверенность в принятии решений, и именно поэтому мы так счастливы через столько пройденного времени. Взять требл в Англии с «Манчестер Сити» было неожиданно.

Принести мои идеи в английский футбол было серьезным вызовом. В «Сити» мне дали необходимое время. В первый год мы ничего не выиграли, но мне доверились. Все в жизни требует времени», – поделился специалист по DAZN.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кубок Англии по футболу Лига чемпионов
Источник Today Times Live
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