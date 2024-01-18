Английский полузащитник саудовского «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон прилетел в Амстердам (Нидерланды), чтобы подписать контракт с «Аяксом».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже договорились обо всех деталях сделки. Трудовой договор 33-летнего футболиста с амстердамским клубом будет действовать до завершения сезона 2025/26.

В этой кампании Джордан Хендерсон провел 17 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7.5 миллионов евро.

ВИДЕО. Хендерсон прилетел в Амстердам для подписания контракта с Аяксом