ВИДЕО. Хендерсон прилетел в Амстердам для подписания контракта с Аяксом
Английский полузащитник вскоре официально покинет «Аль-Иттифак»
Английский полузащитник саудовского «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон прилетел в Амстердам (Нидерланды), чтобы подписать контракт с «Аяксом».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже договорились обо всех деталях сделки. Трудовой договор 33-летнего футболиста с амстердамским клубом будет действовать до завершения сезона 2025/26.
В этой кампании Джордан Хендерсон провел 17 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7.5 миллионов евро.
ВИДЕО. Хендерсон прилетел в Амстердам для подписания контракта с Аяксом
Jordan Henderson has arrived in Amsterdam ✈️ pic.twitter.com/2zChreHA3n— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 18, 2024
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