«Элина успевает все». Монфис рассказал, чем его поразила Свитолина

Теннисист Гаэль Монфис рассказал, что его поразило, как быстро Элина Свитолина вернулась на корт после рождения дочери, а также способность украинки успевать быть матерью и профессинальным игроком.

«Больше всего поразила нацеленность Элины на возвращение, на то, чтобы снова жертвовать собой на корте так быстро после рождения ребенка. Это невероятно».

«И одновременно Элина успевает быть матерью, и это безумие. Я могу только гордиться», — сказал Монфис.

Сейчас Свитолина выступает на Australian Open, где вышла в третий круг.