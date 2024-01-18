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  4. «Элина успевает все». Монфис рассказал, чем его поразила Свитолина
WTA
18 января 2024, 15:32 |
1452
1

«Элина успевает все». Монфис рассказал, чем его поразила Свитолина

Француз гордится своей женой – спортсменкой и матерью

18 января 2024, 15:32 |
1452
1
«Элина успевает все». Монфис рассказал, чем его поразила Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Теннисист Гаэль Монфис рассказал, что его поразило, как быстро Элина Свитолина вернулась на корт после рождения дочери, а также способность украинки успевать быть матерью и профессинальным игроком.

«Больше всего поразила нацеленность Элины на возвращение, на то, чтобы снова жертвовать собой на корте так быстро после рождения ребенка. Это невероятно».

«И одновременно Элина успевает быть матерью, и это безумие. Я могу только гордиться», — сказал Монфис.

Сейчас Свитолина выступает на Australian Open, где вышла в третий круг.

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Гаэль Монфис Элина Свитолина
Источник Australian Open
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