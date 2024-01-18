«Элина успевает все». Монфис рассказал, чем его поразила Свитолина
Француз гордится своей женой – спортсменкой и матерью
Теннисист Гаэль Монфис рассказал, что его поразило, как быстро Элина Свитолина вернулась на корт после рождения дочери, а также способность украинки успевать быть матерью и профессинальным игроком.
«Больше всего поразила нацеленность Элины на возвращение, на то, чтобы снова жертвовать собой на корте так быстро после рождения ребенка. Это невероятно».
«И одновременно Элина успевает быть матерью, и это безумие. Я могу только гордиться», — сказал Монфис.
Сейчас Свитолина выступает на Australian Open, где вышла в третий круг.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Судаков может стать одноклубником Зинченко
17 января жиронцы обыграли «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в 1/8 финала