Вячеслав РЯБОВ: «В Испании классные поля, погода супер»

Защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов поделился впечатлениями от первых дней зимнего сбора в Испании.

– Вячеслав, как оценишь первые дни сборов?

– Первоочередной задачей было – восстановиться после тяжелой дороги. Проходит акклиматизация, привыкаем к новым условиям проживания и тренировок. Втягиваемся в режим двухразовых тренировок.

– Классные условия для тренировок – залог плодотворных сборов?

– Конечно, здесь классные качественные поля, погода супер. Есть все, что нужно для качественной и плодотворной подготовки. Настраиваемся на хорошие сборы, надо выполнить все запланированное тренерским штабом.

– На что настраиваетесь в первую неделю?

– Важно заложить фундамент физической подготовки. Поэтому, понимаем, что первые две недели будут очень тяжелые. Команда готова работать и играть контрольные матчи на фоне серьезных нагрузок.

Ранее сообщалось, с кем «Кривбасс» сыграет контрольные матчи в Испании.