Вячеслав РЯБОВ: «В Испании классные поля, погода супер»
Защитник «Кривбасса» поделился впечатлениями от первых дней зимних сборов
Защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов поделился впечатлениями от первых дней зимнего сбора в Испании.
– Вячеслав, как оценишь первые дни сборов?
– Первоочередной задачей было – восстановиться после тяжелой дороги. Проходит акклиматизация, привыкаем к новым условиям проживания и тренировок. Втягиваемся в режим двухразовых тренировок.
– Классные условия для тренировок – залог плодотворных сборов?
– Конечно, здесь классные качественные поля, погода супер. Есть все, что нужно для качественной и плодотворной подготовки. Настраиваемся на хорошие сборы, надо выполнить все запланированное тренерским штабом.
– На что настраиваетесь в первую неделю?
– Важно заложить фундамент физической подготовки. Поэтому, понимаем, что первые две недели будут очень тяжелые. Команда готова работать и играть контрольные матчи на фоне серьезных нагрузок.
Ранее сообщалось, с кем «Кривбасс» сыграет контрольные матчи в Испании.
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