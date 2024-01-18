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  4. Вячеслав РЯБОВ: «В Испании классные поля, погода супер»
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 15:31 |
191
0

Вячеслав РЯБОВ: «В Испании классные поля, погода супер»

Защитник «Кривбасса» поделился впечатлениями от первых дней зимних сборов

18 января 2024, 15:31 |
191
0
Вячеслав РЯБОВ: «В Испании классные поля, погода супер»
ФК Кривбасс. Вячеслав Рябов

Защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов поделился впечатлениями от первых дней зимнего сбора в Испании.

– Вячеслав, как оценишь первые дни сборов?

– Первоочередной задачей было – восстановиться после тяжелой дороги. Проходит акклиматизация, привыкаем к новым условиям проживания и тренировок. Втягиваемся в режим двухразовых тренировок.

– Классные условия для тренировок – залог плодотворных сборов?

– Конечно, здесь классные качественные поля, погода супер. Есть все, что нужно для качественной и плодотворной подготовки. Настраиваемся на хорошие сборы, надо выполнить все запланированное тренерским штабом.

– На что настраиваетесь в первую неделю?

– Важно заложить фундамент физической подготовки. Поэтому, понимаем, что первые две недели будут очень тяжелые. Команда готова работать и играть контрольные матчи на фоне серьезных нагрузок.

Ранее сообщалось, с кем «Кривбасс» сыграет контрольные матчи в Испании.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Вячеслав Рябов
Источник ФК Кривбасс
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