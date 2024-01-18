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  4. ВИДЕО. «Летом ждите на полях». Милевский показал свою тренировку
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 15:19 |
902
2

ВИДЕО. «Летом ждите на полях». Милевский показал свою тренировку

Бывший игрок «Динамо» принимает форму на беговом тренажере

18 января 2024, 15:19 |
902
2
ВИДЕО. «Летом ждите на полях». Милевский показал свою тренировку
Артем Милевский

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский поделился видео со своей тренировки.

39-летний экс-футболист поддерживает физическую форму с помощью беговой дорожки. На вопрос о состоянии его здоровья он, не прекращая бег на тренажере, ответил: «Летом ждите на полях».

Напомним, вчера, 17 января 2024 года, Артем Милевский лично сообщил о том, что полиция провела обыски в его доме. Бывший футболист снял видео, на котором показал свой дом и выбитые правоохранителями двери.

ВИДЕО. «Летом ждите на полях». Милевский показал свою тренировку

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Артем Милевский тренировка тренировка дома видео
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Красава! Я радий, що він взявся за голову.
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Микола Захарченко
На конопляних полях ?
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