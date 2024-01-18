ВИДЕО. «Летом ждите на полях». Милевский показал свою тренировку
Бывший игрок «Динамо» принимает форму на беговом тренажере
Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский поделился видео со своей тренировки.
39-летний экс-футболист поддерживает физическую форму с помощью беговой дорожки. На вопрос о состоянии его здоровья он, не прекращая бег на тренажере, ответил: «Летом ждите на полях».
Напомним, вчера, 17 января 2024 года, Артем Милевский лично сообщил о том, что полиция провела обыски в его доме. Бывший футболист снял видео, на котором показал свой дом и выбитые правоохранителями двери.
ВИДЕО. «Летом ждите на полях». Милевский показал свою тренировку
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