Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский поделился видео со своей тренировки.

39-летний экс-футболист поддерживает физическую форму с помощью беговой дорожки. На вопрос о состоянии его здоровья он, не прекращая бег на тренажере, ответил: «Летом ждите на полях».

Напомним, вчера, 17 января 2024 года, Артем Милевский лично сообщил о том, что полиция провела обыски в его доме. Бывший футболист снял видео, на котором показал свой дом и выбитые правоохранителями двери.

ВИДЕО. «Летом ждите на полях». Милевский показал свою тренировку