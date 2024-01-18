По маршруту Трубина? Вингер Шахтера может продолжить карьеру в Португалии

Украинским вингером донецкого «Шахтера» Алексеем Кащуком интересуется португальский «Фамаликау», сообщает ТаТоТаке.

Также источник подтверждает, что на 23-летнего футболиста претендуют хорватский «Хайдук» и греческий ПАОК.

Отмечается, сейчас Алексей индивидуально тренируется в Киеве, ведь продолжает восстанавливаться от травмы, которую получил в поединке 6-го тура Лиги чемпионов против «Порту».

В этом сезоне Алексей Кащук провел 12 матчей за «Шахтер», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллионов евро.

Напомним, летом 2023 года Анатолий Трубин из «Шахтера» перешел в клуб чемпионата Португалии – лиссабонскую «Бенфику».