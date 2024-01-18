Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. По маршруту Трубина? Вингер Шахтера может продолжить карьеру в Португалии
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 14:52 |
1675
1

По маршруту Трубина? Вингер Шахтера может продолжить карьеру в Португалии

Алексеем Кащуком интересуется «Фамаликау»

18 января 2024, 14:52 |
1675
1
По маршруту Трубина? Вингер Шахтера может продолжить карьеру в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинским вингером донецкого «Шахтера» Алексеем Кащуком интересуется португальский «Фамаликау», сообщает ТаТоТаке.

Также источник подтверждает, что на 23-летнего футболиста претендуют хорватский «Хайдук» и греческий ПАОК.

Отмечается, сейчас Алексей индивидуально тренируется в Киеве, ведь продолжает восстанавливаться от травмы, которую получил в поединке 6-го тура Лиги чемпионов против «Порту».

В этом сезоне Алексей Кащук провел 12 матчей за «Шахтер», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллионов евро.

Напомним, летом 2023 года Анатолий Трубин из «Шахтера» перешел в клуб чемпионата Португалии – лиссабонскую «Бенфику».

По теме:
ВИДЕО. Хендерсон прилетел в Амстердам для подписания контракта с Аяксом
Известен список клубов, заинтересованных Судаковым. Сколько хочет Шахтер?
Источник: Шахтер закрыл сделку по трансферу Кевина
Фамаликау Алексей Кащук Шахтер Донецк Хайдук Сплит ПАОК трансферы трансферы УПЛ чемпионат Португалии по футболу чемпионат Хорватии по футболу чемпионат Греции по футболу ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Теннис | 18 января 2024, 13:11 35
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open

Победа над Маркетой Вондроушовой была не случайной

ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»
Теннис | 18 января 2024, 04:52 0
ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»
ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»

Леся прокомментировала победу над Масаровой, а также коротко ответила на вопрос об Арине

Виноват сам. Хендерсон не получил ни одной зарплаты в Саудовской Аравии
Футбол | 17.01.2024, 20:43
Виноват сам. Хендерсон не получил ни одной зарплаты в Саудовской Аравии
Виноват сам. Хендерсон не получил ни одной зарплаты в Саудовской Аравии
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Футбол | 18.01.2024, 02:22
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
15 футболистов, которые представляли УПЛ на Кубке Африки в XXI веке
Футбол | 18.01.2024, 14:30
15 футболистов, которые представляли УПЛ на Кубке Африки в XXI веке
15 футболистов, которые представляли УПЛ на Кубке Африки в XXI веке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
На старті сезону Кащук непогано грав, відзначався результативними діями, але при нинішньому тренері полірує лавку. Португалія непоганий варіант для нього, Кащук ще може прогресувати
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-тренер Шахтера назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо работал
Экс-тренер Шахтера назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо работал
16.01.2024, 19:07 3
Футбол
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
Лунин определился с будущим. Украинец ждет действий от Реала
17.01.2024, 12:34 11
Футбол
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
17.01.2024, 13:58 26
Футбол
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
17.01.2024, 14:55 54
Теннис
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
17.01.2024, 07:49 22
Футбол
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024
17.01.2024, 06:09 19
Теннис
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
17.01.2024, 10:45 15
Футбол
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
17.01.2024, 12:24 21
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем