По маршруту Трубина? Вингер Шахтера может продолжить карьеру в Португалии
Алексеем Кащуком интересуется «Фамаликау»
Украинским вингером донецкого «Шахтера» Алексеем Кащуком интересуется португальский «Фамаликау», сообщает ТаТоТаке.
Также источник подтверждает, что на 23-летнего футболиста претендуют хорватский «Хайдук» и греческий ПАОК.
Отмечается, сейчас Алексей индивидуально тренируется в Киеве, ведь продолжает восстанавливаться от травмы, которую получил в поединке 6-го тура Лиги чемпионов против «Порту».
В этом сезоне Алексей Кащук провел 12 матчей за «Шахтер», отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллионов евро.
Напомним, летом 2023 года Анатолий Трубин из «Шахтера» перешел в клуб чемпионата Португалии – лиссабонскую «Бенфику».
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